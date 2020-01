Terremoto Grecia, scossa davanti a Cefalonia: magnitudo 5

Domenica con un brutto risveglio anche in Grecia. Scossa di terremoto davanti a Cefalonia con magnitudo 5: gli aggiornamenti

Ancora una scossa di terremoto oggi domenica 19 gennaio. Dopo quella avvertita in provincia di Cuneo, questa mattina è stata registrata alle 03.52 in Italia (04:52 ora locale) una scossa di terremoto di magnitudo 5 davanti all’isola greca di Cefalonia. Come svelato dai dati dell’agenzia sismologica statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 8 km dalla costa orientale dell’isola. Attualmente non si segnalano danni a persone o cose.

Terremoto Grecia, gli aggiornamenti

Non va dimenticato che la Grecia è uno dei Paesi a maggior rischio sismico d’Europa visto che i terremoti più forti si sono registrati in particolare nella zona di subduzione ellenica, a sud di Creta. In passato ci sono stati anche tsunami che hanno provocato numerosi danni.