La moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, ha trascorso un sabato sera davvero alternativo: ecco le foto mostrate su Instagram

Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti, è sempre molto attiva sul suo profilo Instagram con la pubblicazioni numerosi scatti durante le vacanze e le dinamiche di vita quotidiana. La conduttrice romana ha testimoniano, attraverso la pubblicazione di diverse storie sul proprio profilo social, un fine settimana davvero da incubo. Un sabato davvero diverso dal solito con un giro nella “casa del male”, un gioco in occasione del compleanno di suo cognato. Niente paura, è stata soltanto una serata da trascorrere in compagnia a tema “horror”.

Ilary Blasi, la nuova vita

In questi mesi la bella conduttrice romana, moglie di Totti, si sta dedicando alla sua famiglia visto che ha lasciato il timone della conduzione di Grande Fratello Vip ad Alfonso Signorini. Mesi meno stressanti cercando di trascorrerli nella sua interezza con la sua stupenda famigliola. Inoltre, la sua storia d’amore con Totti prosegue a gonfie vele come ha svelato nelle varie interviste: “Siamo schivi. A volte i paparazzi sono così disperati che ci pregano di darci un bacio. Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico”. Infine ha svelato: “Ma quest’estate, in barca, abbiamo fatto un’eccezione. Con noi c’erano i nostri amici che ci hanno tenuto il gioco: appena vedevano i fotografi si nascondevano e ci davano il tempo: “Tre, due, uno, bacio”. È stato divertente. Ma non è che l’amore lo dimostri baciandoti. Ne ho viste tante di coppie fare effusioni e poi lasciarsi”.