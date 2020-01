Ilary Blasi gela Francesco Totti: “Il quarto figlio lo faccia con un’altra”. L’ex capitano giallorosso aveva espresso il desiderio di allargare ancora la famiglia.

Come riporta anche il Settimanale Nuovo, Ilary Blasi avrebbe frenato in maniera molto decisa i desideri e le volontà di suo marito in merito ad un possibile quarto figlio. La coppia ha già una grande famiglia con i figli Cristian (14 anni), Chanel (12 anni) e Isabel (4 anni), ma l’ex numero 10 giallorosso aveva detto di voler un quarto figlio.

In più occasioni Totti non aveva affatto nascosto il suo desiderio di allargare la famiglia. Adesso però sua moglie lo gela con parole solo apparentemente scherzose. Tra le righe si capisce bene quale sia la sua opinione du questa ipotesi.

Ilary Blasi gela Totti, niente quarto figlio

La Blasi sembra scherzare, il tono è quello. Ma le parole fanno capire comunque bene il suo pensiero in merito alla questione: “Ho finito gli ovuli! Li ho persi. Francesco dice tante cose, ma poi decido io. Tre è il giusto compromesso ed è un bel numero. Se lo vuole davvero, lo farà con un’altra”.

La conduttrice romana tra l’altro coglie l’occasione per spiegare anche quanto sia “difficile” stare con Francesco Totti, uno dei giocatori di calcio più forti di tutti i tempi: “E’ umiliante stare con uno come Francesco Totti. Non vieni calcolata, sei inesistente. C’è di peggio e quindi me ne sono fatta una ragione”.