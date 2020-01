Festival di Sanremo, Pupo inferocito dopo l’esclusione. E Manuela Villa…

Il Festival di Sanremo 2020 è ormai alle porte e, come ogni anno, non mancano polemiche più o meno accese per chi è “dentro” e chi è “fuori”.

Il 4 febbraio Amadeus aprirà l’attesissima prima serata della 70° edizione del Festival di Sanremo. Tanta sarà come sempre l’emozione, ma anche la voglia di divertirsi e di far ascoltare al pubblico di casa le canzoni dei Big selezionati per il palco dell’Ariston. In queste ore, però, a far discutere sono soprattutto gli esclusi, a partire da Pupo.

Il cantante e opinionista del Grande Fratello Vip (e molto altro ancora), infatti, non è stato contattato da Amadeus proprio quest’anno che cade il quarantennale del suo grande successo Su di noi. Al settimanale Nuovo Tv Pupo non ha nascosto la sua rabbia mista a delusione: “Non mi sarebbe piaciut o partecipare come concorrente, ma come ospite sì. Se Amadeus mi chiamasse ci andrei. Fossi stato direttore artistico una canzone così l’avrei voluta festeggiare, è un errore tecnico!”. Tant’è.

Leggi anche–> Pupo, chi è: età, carriera e vita privata del famoso cantante

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I grandi esclusi da Sanremo 2020

Un’altra artista in vena di rimpianto è Manuela Villa, che in un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, ammette di aver provato anche quest’anno a proporre un brano per partecipare al Festival, ma senza riuscirci. E così, a caldo, ha “urlato” (usando i caratteri maiuscoli) via social tutto il suo dispiacere: “ANCHE QUEST’ANNO PER IL MIO COMPLEANNO AVREI VOLUTO ESSERE A SANREMO MA NON RIENTRO TRA I GUSTI DEGLI ESAMINATORI QUINDI NIENTE. CHE DITE PRIMA CHE CREPO POTRO’ FARVI ASCOLTARE LE MIE CANZONI QUELLO CHE SCRIVO, QUELLO CHE SENTO ? PER TUTTI QUELLI CHE SI CHIEDONO PERCHÉ NON VAI A SANREMO IO DICO: PERCHÉ DOVREI?”.

E così, anche il nome di Manuela Villa si aggiunge all’elenco di coloro che, nell’edizione che sta per partire, non saranno sul palco del Teatro Ariston: da Arisa a Paolo Vallesi, passando per Marcella Bella e Mietta…

Leggi anche–> Manuela Villa, chi è: età, vita privata e carriera della cantante

Leggi anche–> Sanremo 2020, Arisa rivela: “Amadeus mi ha escluso, vi spiego perché”

EDS