Annullate le crociere della MSC e della Royal Caribbean per il Coronavirus: cosa succede adesso?

Le compagnie delle navi da crociera Royal Caribbean e MSC Crociere hanno deciso di annullare le loro potenze previste per la Cina. Si va a rispettare la richiesta da parte del governo cinese di evitare tutto ciò che potrebbe favorire il diffondersi delle Coronavirus. Da ormai un mese a questa parte si parla infatti della diffusione di un nuovo virus con sintomi parainfluenzali molto simili a quelli di una polmonite e simili a quelli della Sars, l’epidemia che nel 2003 causò la morte di moltissime persone.

Cosa sappiamo sul Coronavirus?

Questo coronavirus è nato nella provincia di Wuhan, una delle più grandi della Cina. Nonostante la metropoli sia stata praticamente subito isolata, i casi di contagio nel mondo lentamente iniziano a farsi sentire. Si suppone che questo virus sia nato dalla contaminazione tra animali e persone ma non si sa ancora quale sia stato il primo animale che ha dato il via al contagio. Subito si parlava di pesci, poi di pipistrelli e ora invece si pensa che sia colpa dei serpenti.

Msc e Royal Caribbean: stop crociere in Cina

Al di là di questo, la decisione delle due grandi compagnie di navi da crociera MSC e Royal Caribbean è più che comprensibile. Sto alle crociere in Cina. Bisogna rispettare l’esigenza di contenimento di questo virus e si cerca ovviamente anche di proteggere i passeggeri da eventuali contatti con persone infette. Chi ha acquistato un biglietto per una di queste due crociere che doveva proprio partire in Cina, riceverà un rimborso completo dalla compagnia. Oppure potrà effettuare un un altro tipo di viaggio. Un’altra crociera insomma per sostituire appunto questo viaggio mancato.

Cosa ha portato a questa decisione?

La decisione arriva dopo appunto che il governo cinese ha isolato alla città di Wuhan, focolare dell’epidemia del Coronavirus e si stanno cercando di contenere casi di contagio eseguendo sempre più controlli. La prima cosa effettuata dal comparto del personale delle due compagnie di crociera è stata di assicurarsi che i propri membri dell’equipaggio fossero in salute e ora le due navi che potrebbero partire per questa crociera rimarranno ferme in porto fino a prossime indicazioni.

Una situazione quella cinese che è sempre più isolata e preoccupante. Vedremo quindi nei prossimi giorni cosa succederà e come ne uscirà il Paese non solo a livello di epidemia, ma anche a livello economico.