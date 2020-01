Licia Nunez, il dramma del figlio perso: “Non riesco a dimenticare”

L’attrice ed ex modella Licia Nunez, nella Casa del Grande Fratello Vip, ricorda il dramma del figlio perso: “Non riesco a dimenticare”.

Crollo emotivo per Licia Nunez nella Casa del Grande Fratello Vip: dopo che la fidanzata Barbara ha posto fine alla loro relazione, la concorrente ha avuto momenti difficili.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Licia Nunez rivela: “Sono stata tradita da Imma Battaglia”

Questi però non hanno riguardato il rapporto con la fidanzata, ma un ricordo che è riemerso e che riguarda un dramma che la concorrente ha vissuto in passato.

Leggi anche –> Licia Nunez, chi è la fidanzata Barbara Eboli: età, foto, carriera

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il figlio perso da Licia Nunez: le sue parole

L’attrice ed ex modella di origini pugliesi ha ricostruito quanto avvenuto: “Da quando ho perso mio figlio non sono più completa, sono a metà, vivo sempre tutto a metà, perché mi manca quell’altra parte. E fino a poco tempo fa amavo a metà e solo Dio sa cosa significa vivere in questo modo. Una vita di m…”.

Probabilmente, i fatti risalgono addirittura a prima della sua relazione, durata sei anni, con Imma Battaglia, nota attivista per i diritti degli omosessuali. Le due infatti si sono lasciate nel 2010, mentre il dramma di Licia Nunez potrebbe risalire al 2003, come lei spiega: “Non riesco a dimenticarlo, anche se sono passati 17 anni”. All’interno della Casa, l’attrice trova il sostegno di Clizia Incorvaia, che la abbraccia e la spinge ad andare avanti.