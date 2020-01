Licia Nunez, chi è: età, carriera e vita privata della concorrente del GFVip

Conosciamo meglio la storia di Licia Nunez: le curiosità sulla carriera e vita privata dell’attrice italiana, prossima concorrente del GFVip

Lucia Del Curatolo, in arte Licia Nunez, nasce a Barletta il primo marzo 1980. All’età di 17 anni inizia a lavorare come fotomodella, iniziando la carriera di attrice subito dopo. Dal 2000 al 2003 studia recitazione, prima a Tolosa presso l’Università d’Arte Drammatica “Le Mirail“, poi con Beatrice Bracco presso il Teatro Blu di Roma. Diventa protagonista di diversi spot pubblicitari, poi fa il suo debutto al cinema nel 2003 con il film Alla fine della notte. Dopo un anno prende parte alla pellicola Balletto di guerra e nel 2007 è protagonista E guardo il mondo da un oblò diretto da Stefano Calvagna. In tv lavora ad Incantesimo, interpretando il ruolo di Nicoletta Capirossi; Una vita in regalo con Luca Barbareschi, nel 2005 L’ultimo rigore 2 (miniserie tv diretta da Sergio Martino) e la soap opera di Canale 5 Vivere. Nel 2006 conduce insieme a Marco Mazzocchi il programma sportivo Notti mondiali su Rai 1, Vivere da campione con Corrado Tedeschi ed Eurogol con Stefano Bizzotto su Rai2. Partecipa alla quinta edizione di Ballando con le stelle in coppia con il ballerino professionista Dmitry (Dima) Pakhomov. Nel 2011 è stata attrice protagonista, nonché produttrice, del film per il cinema Goodbye Mama nel ruolo di Virginia Kirova. Poi entra a far parte del cast della fiction di Canale 5 Le tre rose di Eva nel ruolo di Elena Monforte. Ora l’avventura al Grande Fratello Vip a partire da gennaio 2020.

Chi è Licia Nunez: vita privata

Nel 2018 Licia ha svelato di essere fidanzata da un anno e di desiderare un figlio, ma non ha svelato il nome del suo attuale compagno. Sul suo profilo Instagram vanta circa 236mila follower.