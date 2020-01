Licia Nunez, chi è la fidanzata Barbara Eboli: età, foto, carriera

Barbara Eboli è la (ex) fidanzata di Lucia Nunez, attrice e concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

La giovane napoletana Barbara Eboli sta facendo parlare di sé in quanto (ex) fidanzata di Lucia Nunez, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Poche ore fa è giunta l’indiscrezione della loro rottura sentimentale. In attesa di saperne di più, conosciamola più da vicino.

Leggi anche –> Licia Nunez, chi è: età, carriera e vita privata della concorrente del GFVip

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Barbara Eboli

Barbara Eboli è nata a Napoli il 16 novembre (l’anno è a quanto pare top secret), sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Non fa parte del mondo dello spettacolo, ma è diventata nota al grande pubblico di Mediaset in quanto fidanzata di Licia Nunez, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4.

Barbara Eboli attualmente vive a Roma e vanta un profilo Instagram con più di 4 mila followers, dove pubblica numerosi commenti e foto, quasi sempre a sfondo amoroso. In particolare, si è sempre mostrata molto innamorata di Licia Nunez, con la quale condivide due chihuahua, Principe e Jayelle. Le due si sarebbero conosciute proprio attraverso uno scambio di messaggi su Instagram, grazie ai loro amatissimi cagnolini.

A causa di alcune recenti incomprensioni, però, la relazione tra Barbara e Lucia sarebbe giunta al capolinea. La Nunez, che in passato è stata impegnata in una relazione con Imma Battaglia, non fa che parlare di quest’ultima, dando l’impressione di trascurare la nuova fidanzata. Stanca di tale situazione, la Eboli ha appena pubblicato un post su Instagram in cui invita la ragazza a proseguire per la sua strada…

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, concorrente viene lasciata con un post su Instagram

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Licia Nunez rivela: “Sono stata tradita da Imma Battaglia”

Visualizza questo post su Instagram @grandefratellotv Un post condiviso da B .E (@ebolibarby) in data: 23 Gen 2020 alle ore 1:37 PST

EDS