Grande Fratello Vip, Licia Nunez rivela: “Sono stata tradita da Imma Battaglia”

Appena entrata al Grande Fratello Vip, Licia Nunez ha rivelato che la sua storia d’amore più importante è finita per un tradimento di Imma Battaglia.

Nemmeno il tempo di ambientarsi all’interno della casa del Grande Fratello e Licia Nunez concede ai coinquilini ed al pubblico di casa dettagli sul proprio passato amoroso. L’attrice pugliese, il cui vero nome è Lucia Del Curatolo, ha spiegato di aver amato una donna per 7 anni. Il loro rapporto era intenso e l’attrice pensava che sarebbe durato per sempre, ma qualcosa è andato storto.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip | Serena Enardu nella bufera | “Ridicola” FOTO

Licia spiega che la sua fidanzata storica era Imma Battaglia, la quale adesso è fidanzata con Eva Grimaldi. Pare che proprio l’infatuazione di Imma per la bella attrice abbia causato la rottura con Licia. A riguardo la concorrente del Grande Fratello dice: “Io e Imma Battaglia ci siamo lasciate per un suo tradimento, proprio con Eva Grimaldi, la donna che ha sposato. L’amore resta, si trasforma, ma resta. Da due anni ho un’altra compagna”.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip, la dedica di Salvo Veneziano all’amico scomparso

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Licia Nunez: “Adesso ho ritrovato l’amore”

Il racconto della disavventura amorosa non è un modo per mostrare rancore nei confronti della ex, ma solo un modo per spiegare alle persone con cui passera i prossimi giorni come abbia sofferto in quella occasione. La sua condivisione, però, è anche positiva, visto che si conclude con la rivelazione di una nuova storia d’amore importante. Nonostante il tradimento subito, infatti, Licia ha avuto la forza di dare fiducia ad un’altra compagna con la quale ormai sta da due anni. Al momento non si sa molto di lei, se non il nome: Barbara.