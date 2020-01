Diego Bianchi, lutto per ‘Zoro’: morto il papà Ettore

Lutto per Diego Bianchi, il conduttore televisivo noto come ‘Zoro’: morto il papà Ettore, l’annuncio dato dalla pagina di Propaganda Live.

Lutto per il conduttore televisivo e videomaker Diego Bianchi, da tutti noto come Zoro. Si è infatti spento suo padre, Ettore. L’annuncio della morte dell’uomo è stato dato dalla pagina Twitter di Propaganda Live, la trasmissione di La7 ideata e condotta da Zoro insieme alla sua spalla, il vignettista Makkox.

“Ciao Ettore, non eri solo il papà di Diego per noi. Sei stato un pezzo importante di Gazebo e di Propaganda Live. Ci mancherai”, il messaggio sui social.

Lutto per Zoro: cordoglio per la morte del padre

Ieri Zoro era in diretta su La7 con il suo programma e ha congedato i telespettatore con queste parole: “L’importante è continuare a lottare, per questo dico a mamma e papà che vi voglio tanto bene”. Originario di Roma, Ettore Bianchi era molto conosciuto a Cupra Marittima, sul litorale marchigiano, dove il suo feretro verrà sepolto nella giornata di lunedì. Viene ricordato come persona attiva dal punto di vista sociale e turistico.

Grande il cordoglio sui social network per il conduttore Diego Bianchi e tanti anche gli omaggi a suo padre: “Era un padre entusiasta di suo figlio e del valore profondamente politico del suo lavoro. Una bellissima persona”, scrive qualcuno. Poi ancora: “Era una brava persona e un vero signore. Sono veramente addolorata”.