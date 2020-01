Memo Remigi, chi è il cantante italiano che ha partecipato al “Festival di Sanremo” tre volte. Oggi ospite fisso a “Propaganda Live” di Diego Bianchi.

Emidio Remigi, in arte Memo Remigi, è una delle voci italiane più apprezzate dal panorama musicale internazionale. Nato ad Erba il 27 maggio 1938, Memo mostra un vero e proprio talento per il canto fin da piccolo. Lo stesso talento gli permetterà di diventare presto una vera e propria star. Oggi Remigi è sposato con Lucia Russo, dalla quale ha un figlio di nome Stefano.

Memo Remigi: la carriera da cantante e in televisione

Memo Remigi ha iniziato ad esibirsi grazie all’appoggio di Giovanni D’Anzi nei primi anni ’60, incidendo il suo primo 45 giri dopo la vittoria del “Festival della Canzone di Liegi”, ottenuta con la canzone “Oui, je sais”. Nel 1964 ha cambiato etichetta discografica, e nel 1965 partecipa a “Un disco per l’estate” con la canzone “Innamorati a Milano”, scritta da Alberto Testa. Questo brano è stato uno dei suoi più grandi successi discografici di sempre. Nel 1967 esordisce al “Festival di Sanremo” in coppia con Sergio Endrigo, cantando “Dove credi di andare?”. Tornerà a Sanremo altre due volte: nel 1969 con 2Una famiglia”, in coppia con Isabella Iannetti, testo di Alberto Testa, e nel 1973 con “Il mondo è qui”. Nei primi anni ’70 Remigi comincia a lavorare come conduttore radiofonico a Radio 1. Il suo volto diventa presto popolare anche in televisione, grazie a varie conduzioni e partecipazioni televisive. A partire dal 2017 è ospite fisso di “Propaganda Live”, programma condotto da Diego Bianchi su LA7.

