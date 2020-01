Alberghi, hotel o b&B a Sanremo durante il Festival 2020: dove dormire in città e nei dintorni per godere della kermesse.

Se avete idea di recarvi nella città di Sanremo per il Festival 2020, sappiate che l’idea è ottima, ma trovare un posto dove dormire diventa piuttosto complicato. Il Festival di Sanremo è infatti una sorta di gigantesco boom per la città che, oggettivamente, alza un po’ i prezzi degli alloggi, complice la necessità e la voglia da parte di giornalisti e curiosi di soggiornare in città per il Festival. In cambio però vi troverete davanti ad una straordinaria cittadina che sembra cambiare faccia. Una settimana di vera gloria per Sanremo che si gode questi giorni di lusso. Potrete visitare le vie del centro, con le vetrine persino a tema musicale, potrete sorseggiare cocktail a tema Sanremo…insomma, la città diciamo che è a vostra disposizione in questo senso.

Dove dormire a Sanremo? Hotel e alberghi in città

Dormire a Sanremo però durante la settimana del Festival è un po’ complicato. I cantanti e i giornalisti, insieme ai tecnici e agli operatori Rai, affollano gran parte degli hotel, con accordi relativi all’alloggio anche risalenti all’anno prima. Il modo migliore quindi per dormire a Sanremo durante il Festival sarebbe quello di prenotare in anticipo. Qualora però non abbiate avuto tempo o modo, potreste anche pensare di trovare un albergo in una delle città vicine a Sanremo.

Dove dormire vicino a Sanremo durante il Festival

Alloggiare vicino a Sanremo è infatti un’idea piuttosto furba per poter vivere la movida cittadina durante la settimana del Festival 2020, ma anche per risparmiare. Nei dintorni di Sanremo potreste trovare una sistemazione a Arma di Taggia, Ospedaletti, Bordighera, Riva Ligure. Queste città, tutte affacciate sul mare e soprattutto facilmente collegata a Sanremo avranno infatti sicuramente più disponibilità di alloggio.

Per arrivare poi al Teatro Ariston basterà prendere un treno, per circa 10 minuti di viaggio, oppure un autobus e in 20 minuti vi troverete in Piazza Colombo, a due passi dal Teatro Ariston.