Festival Sanremo 2020: dove si trova il Teatro Ariston e come arrivarci

Come arrivare al Teatro Ariston di Sanremo 2020 e dove si trova la location del Festival.

La città ligure di Sanremo è normalmente una meta turistica tranquilla. Attira turisti francesi e italiani che decidono di riposarsi, godere del mare a pochi passi, dei bellissimi borghi dell’entroterra e dei negozi di lusso e non nelle vicinanze. Una volta all’anno però la città di Sanremo cambia volto. Si trasforma nella meta da sogno per tutti i cantanti e tutti coloro che amano farsi vedere, ossia durante la settimana del Festival di Sanremo. Quest’anno la kermesse si svolgerà dal 4 all’8 febbraio e, come ormai abbiamo capito, a condurre il carrozzone sarà Amadeus insieme a Fiorello e Tiziano Ferro, oltre che uno straordinario stuolo di partner femminili che si alterneranno sera dopo sera.

Dove si trova il Teatro del Festival di Sanremo 2020

Se avete intenzione anche voi di visitare Sanremo e più precisamente di vedere il Teatro Ariston, dove si svolgerà il 70esimo Festival della Canzone Italiana dovete sapere dove si trova questa location e come arrivarci. La via precisa è Via Giacomo Matteotti 122 e normalmente quest’area pedonale è affollata soprattutto nel fine settimana. Sabato e domenica infatti i sanremesi camminano per questa via, definita anche la via dello shopping e si interessano di tutti i negozi che ci sono. Da quelli più low cost arrivando fino a quelli più costosi. Questa via durante il Festival di Sanremo si trasforma. Davanti al Teatro Ariston infatti viene riservato un lungo corridoio perpendicolare all’entrata dove viene steso un tappeto rosso e allestito un piccolo palco. Qui ci sarà la sfilata dei cantanti il giorno prima dell’inizio, i collegamenti con programmi come La vita in Diretta e varie interviste con la RAI. Il traffico pedonale è così deviato. Davanti all’ingresso del Teatro Ariston possono circolare solo coloro che hanno un pass per la sala stampa del teatro, oppure gli All Areas. Guardie di sicurezza, polizia e varie forze dell’ordine invece stanno accanto alle transenne che delimitano il corridoio rosso. Qui si formano infatti moltissimi capannelli di persone che sperano di incontrare i loro cantanti e VIP preferiti in assoluto per strappare un autografo.

Cosa vedere in via Matteotti

Tutta Via Matteotti, al di là della zona meramente vicina al Teatro Ariston, si trasforma in un palco a cielo aperto. Tanti buskers infatti si radunano qui per questa settimana e si esibiscono per strada. Ad ogni angolo poi ci sono le sedi delle radio o nei negozi o direttamente in giganteschi camper posizionati nei piazzali. Sicuramente i più grossi sono quelli di Radio Bruno e Radio Italia in Piazza Colombo.

Come arrivare al Teatro Ariston di Sanremo?

Per arrivare al Teatro Ariston di Sanremo di giorno il consiglio che vi diamo è quello di prendere i mezzi pubblici lasciando magari l’auto nelle città vicine. Il bus vi lascerà proprio in Piazza Colombo, cuore della città e soprattutto a pochissimi passi dal Teatro Ariston.