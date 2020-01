La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, Martina Nasoni sotto choc: aggredita insieme alla madre in stazione a Terni.

L’ex concorrente del Grande Fratello, Martina Nasoni, ha raccontato di essere stata aggredita mentre si trovava in compagnia della madre. L’episodio si sarebbe verificato alla stazione di Terni.

La vincitrice dell’ultima edizione del reality show ha spiegato: “Questa mattina alla stazione di Terni, mentre ero insieme a mia madre ad aspettare il treno, un ragazzo visibilmente alterato ci ha aggredite con parolacce, minacce e spintoni”.

Aggredita Martina Nasoni: cosa è successo

Sono stati momenti di panico e paura per Martina Nasoni – che come noto ha problemi cardiaci – e la sua mamma. La “ragazza con il cuore di latta” della canzone di Irama ha raccontato che tutto si è risolto in pochi secondi, ma questi sono stati comunque lunghissimi: “Grazie al tempestivo intervento di un ragazzo e delle forze dell’ordine ne siamo uscite illese. Voglio ringraziare tutte le persone che sono intervenute”.

Quando aveva 12 anni, l’ex gieffina è stata operata al cuore, un’operazione delicata, che l’ha portata a pensare “di ragionare diversamente dalle mie coetanee”. In un’intervista si era raccontata: “Ciò che vivi ti fortifica e ti fa vedere la vita in modo diverso”. Peraltro, anche la sua mamma ha i medesimi problemi cardiaci, come spiegato dalla vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello. Al di là del grande spavento, che la giovane ha voluto rendere pubblico attraverso le Instagram Stories, non ci sono state conseguenze né per lei, né per la sua mamma.