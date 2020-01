Stasera in tv – L’Amica Geniale – Le scarpe: trama, cast e trailer della serie

Stasera in televisione la serie tv evento dell’anno L’Amica Geniale sarà in onda, oggi 22 gennaio, con due puntate: trama degli episodi

L’Amica Geniale in tv porta la storia di due donne e della loro amicizia, indissolubilmente legata al Rione, nella Napoli degli anni ’60.

Quando ricomincia L’Amica Geniale?

Oggi, 22 gennaio, la replica delle puntate 5° e 6° della prima stagione andranno in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21.20.

Scopriamo insieme la trama dei due episodi di questa sera in tv.

Leggi anche –> L’Amica Geniale – puntate 1 e 2 / puntate 3 e 4

Due donne, un’amicizia e la loro storia

In attesa della messa in onda di Storia del nuovo cognome, L’Amica Geniale. vol. 2, questa serata in tv sarà dedicata alla replica degli episodi della prima stagione.

Il nuovo capitolo della quadrilogia uscirà il 10 febbraio, mentre questa sera in tv la Rai ripropone gli episodi quinto e sesto intitolati, rispettivamente, Le scarpe e L’isola.

Le scarpe

Ormai adolescenti le amiche Lila e Lenù si trovano ad affrontare i turbamenti interiori tipici della loro età. Elena metterà fine alla tiepida relazione con Gino, consapevole di essere innamorata di Nino Serratore.

Raffaella, corteggiata da tanti, attirerà sempre più le sgradite attenzioni di Marcello Solara. Con invadenza il ragazzo, bello e appartenente alla famiglia più potente del Rione, riuscirà a conquistare la famiglia di Lila, divenendo per il padre della ragazza quasi come un figlio. Questo non servirà a conquistare il cuore della giovane ribelle, sempre più concentrata nella realizzazione di comode scarpe da passeggio assieme al fratello Rino. Con il pretesto di aiutare i due ragazzi nell’innovativo progetto, Marcello riuscirà a conquistare anche la fiducia del fratello di Raffaella e a ottenere infine dalla famiglia la promessa della mano di Lila.

L’isola

Ospite della sua maestra delle elementari, Elena farà un viaggio a Ischia dove potrà trascorrere molto tempo con Nino Sarratore. Conoscendo meglio il ragazzo, Lenù si renderà conto del rapporto conflittuale che lo lega al padre che egli considera un finto intellettuale. I due, spinti dalla confidenza, si scambieranno un timido bacio.

Per Raffaella invece le cose si complicheranno.

In una lettera la giovane informerà Elena di aver subìto una violenza e notizia turberà Lenù tanto da farle decidere di rientrare a Napoli per correre in soccorso dell’amica.

L’Amica Geniale, cast serie tv:

Elisa Del Genio (Elena Greco da bambina)

Ludovica Nasti (Raffaella Cerullo da bambina)

Gaia Girace (Raffaella Cerullo)

Margherita Mazzucco (Elena Greco)

Anna Rita Vitolo (Immacolata Greco)

Luca Gallone (Vittorio Greco)

Imma Villa (Manuela Solara)

Antonio Milo (Silvio Solara)

Alessio Gallo (Michele Solara)

Valentina Acca (Nunzia Cerullo)

Antonio Buonanno (Fernando Cerullo)

Dora Romano (Maestra Oliviero)

Antonio Pennarella (Don Achille Carracci)

Nunzia Schiano (Nella Incardo)

L’Amica Geniale 2, Storia del nuovo cognome serie, trailer

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI