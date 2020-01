Secondo appuntamento con L’Amica Geniale, in tv su Rai 2, oggi 15 gennaio: trama dei due episodi e qualche curiosità sulla storia tratta dal libro di Elena Ferrante

Secondo mercoledì sera in compagnia del primo capitolo di L’Amica Geniale, serie tv tratta dalla quadrilogia firmata da Elena Ferrante. Oggi le puntate 3° e 4° della prima stagione (riconducibili al primo libro dell’autrice) andranno in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21.20.

La controversa amicizia fra Elena e Lila fa da punto focale di tutta la narrazione di L’Amica Geniale. La trama stessa del film si piega a una fotografia scenica dettagliata che mostra una Napoli affascinante e sconcertante al tempo stesso. Esattamente come l’ambientazione, l’amicizia che nasce fra Elena e Lila fra i banchi di scuola rappresenta un sentimento colmo di paradossi e contraddizioni.

E forse proprio per questo motivo tanto forte.

Elena Greco ricorda la storia che la legò a Lila e ritorna con la mente a quei mitici anni ’50. Lo spettatore si ritrova così intrecciato nei pensieri dell’anziana signora e torna con lei alla sua infanzia.

Trama delle puntate 3 e 4 della prima stagione

La metamorfosi

Morto il temuto don Achille Carracci, il Rione finisce inevitabilmente sotto nelle mani di qualcun altro: i Solara, famiglia che gestisce un bar/pasticceria.

Elena e Lila stanno crescendo. Le due sembrano aver preso due strade inesorabilmente diverse, scelta decisa dalle loro famiglie. Lila, dopo la scelta dei genitori di non farle proseguire gli studi, si chiude in se stessa. La ragazza lavora al calzaturificio del padre con sacrificio, convinta che la sua unica speranza per sopravvivere alle prepotenze del Rione sia quella di accumulare denaro. Elena d’altro canto non ha dimenticato l’amica e a lei si rivolge quando lo sconvolgimento ormonale dato dall’entrata nell’adolescenza inizia a spaventarla. Dapprima reticente, Lila l’aiuterà sia nello studio che ad accettare i cambiamenti del suo corpo. Elena diventerà così la prima della classe a scuola, ma sarà la sua amica a soffiarle da sotto al naso il premio a cui tanto teneva.

La smarginatura

Elena accede al ginnasio e continua gli studi con successo.

Eppure, nonostante la lontananza dalla scuola, Lila rimane più dotata di lei ed Elena, malgrado le voglia bene, continua a soffrire questo confronto. La ragazza, non si piace e d’altra parte vede il crescente interesse del Rione verso la florida Lila. Fra i suoi pretendenti Marcello Solara, figlio del potente don Silvio, che la giovane allontana. Andrà alla festa di Capodanno organizzata da Stefano Carracci, figlio di don Achille e da lui molto diverso. Durante i festeggiamenti, però, il fratello di Lila si scontrerà con i fratelli Solara, con gravi conseguenze. Elena si fidanzerà con Gino, ragazzo che non le piace particolarmente, mentre in realtà è innamorata di Nino Sarratore sin da bambina.

L’Amica Geniale, cast serie tv:

Elisa Del Genio (Elena Greco da bambina)

Ludovica Nasti (Raffaella Cerullo da bambina)

Gaia Girace (Raffaella Cerullo)

Margherita Mazzucco (Elena Greco)

Anna Rita Vitolo (Immacolata Greco)

Luca Gallone (Vittorio Greco)

Imma Villa (Manuela Solara)

Antonio Milo (Silvio Solara)

Alessio Gallo (Michele Solara)

Valentina Acca (Nunzia Cerullo)

Antonio Buonanno (Fernando Cerullo)

Dora Romano (Maestra Oliviero)

Antonio Pennarella (Don Achille Carracci)

Nunzia Schiano (Nella Incardo)

Il trailer della prima stagione

