Juventus Roma Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

Si gioca il match valido per i quarti di finale della Coppa Italia tra Juventus e Roma: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi mercoledì 22 gennaio 2020, alle ore 20.45, il match valido per i quarti di finale della Coppa Italia tra Juventus e Roma. Chi vince affronta il Napoli, prima semifinalista.

Per approfondire –> Napoli Fiorentina Highlights: tabellino e commento della partita

I bianconeri, dopo un periodo tra alti e bassi, sembrano aver ingranato la marcia giusta e possono contare sulla grande condizione fisica di Cristiano Ronaldo.

Leggi anche –> Effetto Ronaldo: Juventus tra i 10 club più ricchi, bene Inter e Roma

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Juventus Roma: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questa sera all’Allianz Stadium di Torino è un’esclusiva Rai e sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1. La partita, per chi non è in casa, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e successivamente visibile in differita su Rai Replay. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Le due squadre si sono già incontrate in questa stagione, due settimane fa all’Olimpico, e a spuntarla per 2-1 sono stati i bianconeri. Diversi sono però i precedenti tra le due formazioni in Coppa Italia: per ben 9 volte si sono affrontate a Torino, con quattro vittorie giallorosse e 5 della Juventus. In due di queste occasioni, era un quarto di finale: il 27 gennaio 2011, la Roma allenata da Ranieri si impose per 2-0 a Torino, tre anni dopo vinse per uno a zero all’Olimpico con gol di Gervinho.

Juventus Roma, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Poco turnover per i due allenatori, Maurizio Sarri e Paulo Fonseca, che evidentemente tengono a fare bella figura in questa competizione. Il mister giallorosso intanto chiama alla carica i suoi e avverte: “Li possiamo battere”. Queste le possibili formazioni:

JUVE (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. ALL.: Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Lo. Pellegrini, Kluivert; Kalinic. ALL.: Fonseca.