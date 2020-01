Napoli Fiorentina Highlights: tabellino e commento della partita di Serie A. Ancora una sconfitta cocente per gli uomini di Gattuso: prestazione orribile

Il Napoli non sa più vincere. Ancora una sconfitta cocente a conferma di una prova davvero indecorosa della squadra di Gattuso, che ha collezionato l’ennesima sconfitta davanti al proprio pubblico. La Fiorentina passa al San Paolo grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic, mentre i padroni di casa non hanno mai calciato verso lo specchio della porta creando pochissimo. Un secondo tempo davvero inconcludente con gli azzurri che non hanno messo in apprensione la retroguardia toscana. Gli innesti di Demme e Lobotka sembrano non bastare con la società partenopea che dovrà intervenire ancora sul mercato, soprattutto per il reparto difensivo. Polemiche anche al momento della sostituzione di Allan con lo stesso brasiliano che non si è fermato in panchina, ma si è diretto direttamente negli spogliatoi. I numeri di Gattuso sulla panchina degli azzurri sono davvero impetuosi: soltanto una vittoria a Reggio Emilia contro il Sassuolo e poi tutte sconfitte per l’allenatore calabrese. Martedì ci sarà la Lazio, poi al San Paolo arriverà la Juventus: momento davvero delicato in casa azzurra.

CLICCA QUI per vedere gli highlights del match non appena saranno disponibili.

Napoli-Fiorentina, il tabellino del match

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan (55′ Demme), Fabian, Zielinski (60′ Lozano), Callejon (74′ Llorente); Milik, Insigne. All.: Gattuso.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert (86′ Ceccherini); Chiesa (78′ Sottil), Cutrone (66′ Vlahovic). All. Iachini.

Reti: 26′ Chiesa (F), 74′ Vlahovic (F)

Arbitro: Pasqua

Ammoniti: Demme (N), Dalbert (F)