Alessia Marcuzzi a gambe nude e dito in bocca, i fan perdono la testa

Alessia Marcuzzi ha mandato in visibilio la schiera di fan con una foto in cui si mostra a gambe nude e con il dito in bocca.

Tra le conduttrici televisive, Alessia Marcuzzi è sicuramente una delle più amate ed ammirate d’Italia. Divenuta nota a tutto il Paese da giovanissima, Alessia ha conquistato il cuore degli uomini con un calendario sexy che ne metteva in mostra le prosperose forme. Da quel momento in poi la sua notorietà è schizzata ai vertici e da oltre 20 anni è rimasta tale. Il merito di questo mantenimento di status è tutto della conduttrice, la quale è riuscita a farsi apprezzare con il tempo sia per la sua simpatia (è molto autoironica) che per le sue capacità nella gestione dei programmi che le vengono affidati.

Leggi anche -> Alessia Marcuzzi “sofferente”: l’allarme dei fan sui social

Da qualche tempo a questa parte Alessia si è presa una pausa, ma prima di tornare in prima tv con un altro programma tutto suo, si coccola la fan base con i post su Instagram. Proprio l’ultimo scatto pubblicato sulla pagina social sta facendo discutere da ore i suoi fan, letteralmente in delirio nel constatare la sua sempre rigogliosa bellezza.

Leggi anche -> Alessia Marcuzzi “sofferente”: l’allarme dei fan sui social

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Alessia Marcuzzi mostra le gambe su Instagram, pioggia di complimenti

Visualizza questo post su Instagram Lazy Pinella Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 22 Gen 2020 alle ore 12:54 PST

Lo scatto in questione ci mostra una Marcuzzi appena sveglia, con indosso un maglione lungo che termina poco sotto i fianchi, a coprire chirurgicamente le zone intime. La foto, dunque, mette in evidenza le sue gambe, adornate da un paio di stivali. La carica sensuale dello scatto, poi, è acuita dal fatto che la conduttrice giochi con le dita in prossimità delle labbra carnose. Nel vedere la foto i suoi fan si sono lanciati in una pioggia di complimenti, ai soli “Bella“, “Stupenda“, si sono aggiunti: “Adoro le tue gambe” oppure “Una figona anche di prima mattina” e commenti di questo genere.