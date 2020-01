Alessia Marcuzzi “sofferente”: l’allarme dei fan sui social

Alessia Marcuzzi ha pubblicato una serie di scatti che hanno messo in stato di allarme i suoi fan su Instagram (e non solo). Qual è lo stato di salute della conduttrice?

Tempo di vacanze per Alessia Marcuzzi, marito e figli, con il suo ex compagno Simone Inzaghi e rispettiva famiglia al seguito. Eppure, tra i fan e follower della conduttrice l’atmosfera è tutt’altro che spensierata: da qualche ora circolano infatti con insistenza preoccupanti indiscrezioni circa il suo stato di salute. Come già in passato, a destare allarme sono alcune foto che documentano l’eccessiva magrezza della loro beniamina. Tanto che c’è chi parla addirittura di anoressia…

Leggi anche –> Alessia Marcuzzi, chi è: età, vita privata e carriera della conduttrice televisiva

Leggi anche –> Alessia Marcuzzi nuda su Instagram scatena polemiche – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le foto che spaventano i follower di Alessia Marcuzzi

In effetti, negli scatti in questione Alessia Marcuzzi sembra ridotta (quasi) a pelle e ossa. “Sei bellissima, da giovane eri più in carne… Ma se ti senti bene cosi…”, scrive un utente sul web, evidentemente preoccupato per lei. “Stai dimagrendo giorno dopo giorno … sei comunque bella ma sembri sofferente”, gli fa eco un altro. E ancora: “Bellissima ma troppo magra”. Si leggono però anche commenti più critici e severi, o addirittura crudeli: “Ma sei malata, non stai bene!“, “Ma mangiare costa troppo? Delusione”.

Leggi anche –> Alessia Marcuzzi, crisi di matrimonio con suo marito Paolo? Ecco gli indizi

Leggi anche –> Alessia Marcuzzi | La figlia è incredibilmente identica | Guarda le foto

Poi, come a smorzare il polverone, c’è chi prende le difese di Alessia Marcuzzi complimentandosi per la sua forma fisica assolutamente perfetta, frutto di quotidiani sacrifici in palestra e non solo. “Chi ti critica perché sei magra sono solo invidiosi, delle volte una mangia bene ma non ingrassa”, scrive una donna ha commentando lo scatto incriminato. Resta ora da vedere se la diretta interessata prenderà la parola per mettere a tacere le critiche e, soprattutto, rassicurare chi è in pena per lei…

Leggi anche –> Alessia Marcuzzi, chi è il figlio Tommaso Inzaghi: età, foto, storia

Leggi anche –> Alessia Marcuzzi, frase choc: “Quando muori fatti seppellire nuda”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 5 Gen 2020 alle ore 12:39 PST

EDS