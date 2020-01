Massimo Giletti distrutto, gravissimo lutto per il conduttore televisivo

Brutta notizia per Massimo Giletti al risveglio questa mattina. Gravissimo lutto per lui che devasta tutta la famiglia dopo la serenità delle feste Natalizie.

Dramma questa mattina in casa Giletti. Il padre del noto conduttore televisivo Massimo Giletti, Emilio, è morto all’età di 90 anni dopo le ultime ore trascorse in ospedale a Novara.

Leggi anche –> Non è L’Arena, il gesto di Massimo Giletti fa commuovere tutti – VIDEO

Il padre era proprietario della Giletti Spa, una delle principali aziende di filati al mondo la cui fondazione risale al lontano 1884. Nel corso degli anni la struttura si è ingrandita raggiungendo ben 36mila metri quadrati di superficie. Inoltre, da giovane ha partecipato anche a 25 gare tra il 1951 ed il 1955 salendo a bordo di macchine come Ferrari e Maserati: con la Officine Alfieri Maserati vinse il premio Mille Miglia nel ’53. Nel corso degli anni la sua passione è rimasta intatta con diverse sponsorizzazioni a club locali oltre e manifestazioni automobilistiche di vario tipo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Massimo Giletti, chi era Emilio

Emilio Giletti era nato nel 1929 a Trivero e lascia un grande vuoto nella sua famiglia. Inoltre, era molto legato al suo territorio visto che aveva contribuito alla realizzazione del palazzetto dello sport di Ponzone, inaugurato il 21 ottobre del 2017 e intitolato col nome di Pala Giletti. I funerali dovranno essere ancora fissati, ma quasi sicuramente la camera ardente sarà allestita all’interno dell’azienda. Anche Massimo Giletti lavorò per pochi mesi in fabbrica prima di intraprendere la sua carriera come giornalista e conduttore televisivo.