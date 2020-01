La coppia Elisa De Panicis Theo Hernandez è realtà: lo fa sapere Alfonso Signorini, conduttore del ‘Grande Fratello Vip 4’ e direttore di ‘Chi’.

Notizia di un certo rilievo quella data al ‘Grande Fratello Vip 4’ nella puntata di ieri. Durante la diretta settimanale, il conduttore Alfonso Signorini non si è posto alcun problema nell’affibbiare alla bella Elisa De Panicis una storia d’amore importante ed ufficiale.

Tutto nasce da una rivelazione fatta proprio dalla 27enne influencer ed ex partecipante di ‘Uomini e Donne’. La ragazza ha svelato che, durante la sua breve permanenza all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 4’, un altro concorrente l’ha invitata ad andare in albergo insieme. “Si tratta di Andrea Denver, ha flirtato con me. Mi ha chiesto di fare un massaggio insieme”. Una affermazione fatta in diretta e che ha messo in forte imbarazzo proprio Denver.

Elisa De Panicis Theo Hernandez, Signorini svela tutto e lei non smentisce

Ma qui Alfonso Signorini è intervenuto nei confronti della milanese. Il direttore di ‘Chi’ ha svelato quanto segue. “Andrea, hai detto con con lei c’è stato solo un rapporto fisico e poi ciao. Non è elegante. Comunque il cuore di Elisa De Panicis è di Theo Hernandez. La nostra bella influencer è già occupata”. Cosa che la diretta interessata non ha negato. E quindi questa pare proprio essere una conferma ufficiale. Il 22enne laterale sinistro del Milan, arrivato nel corso della scorsa estate dal Real Madrid, si sta confermando come uno degli uomini migliori della squadra rossonera. E la frequentazione tra Elisa De Panicis e Theo Hernandez era stata svelata alcuni giorni fa su Twitter anche dall’esperto di gossip. Gabriele Parpiglia.