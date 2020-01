Accoltella compagno di classe | arrestato a 15 anni

Un adolescente accoltella compagno di classe coetaneo, utilizzando un paio di forbici. Subito è il panico a scuola e serve la polizia.

Un ragazzino accoltella compagno di classe a scuola, nel corso di una esercitazione antincendio. L’aggressione ha avuto luogo con un paio di forbici che il primo ha conficcato nelle spalle dell’altro. Subito la scuola è stata chiusa. Si tratta della ‘Stantonbury International School’ di Milton Keynes, un sobborgo di Londra.

Il fatto risale alle 11:00 del mattino locali di martedì 21 gennaio 2020, le ore 12:00in Italia. Pressoché immediato anche l’intervento dei servizi di emergenza, i quali si sono riversati a scuola in seguito a numerose segnalazioni su quanto successo. Alla fine la polizia ha individuato ed arrestato un 15enne, con l’accusa di gravi danni fisici. Da valutare se ora i capi di imputazione possano condurlo verso altre ipotesi più gravi. Un portavoce della scuola ha affermato quanto segue. “Uno studente della ‘Stantonbury International School’ è stato aggredito da un altro coetaneo nel corso di una esercitazione antincendio. Alle 10:55 del mattino gli ufficiali sono stati chiamati presso il nostro istituto a Milton Keynes”.

Accoltella compagno di classe, sconosciuti i motivi dell’assurdo gesto

“Tutto questo a seguito di un incidente in cui un ragazzo accoltella compagno di classe. Quest’ultimo ha rimediato una piccola ferita alla schiena. In questa fase non si ritiene che le sue ferite siano pericolose per la sua vita. Il 15enne risulterebbe ancora in custodia cautelare. Il sovrintendente Marc Tarbit, comandante dell’LPA per Milton Keynes, ha dichiarato: ‘Gli ufficiali stanno indagando su questo incidente nel quale un ragazzo è stato ferito. Abbiamo effettuato un arresto e stiamo svolgendo ulteriori indagini in merito. Gli agenti sono ancora sulla scena dei fatti. Stiamo lavorando a stretto contatto con la scuola per offrire supporto ad alunni e genitori della scuola”. Il ragazzino ferito risulta avere delle lesioni non gravi e non è in pericolo di vita. Sconosciuti però i motivi del gesto.

