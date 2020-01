Campobasso, partorisce a 17 anni nel bagno della scuola. La studentessa non aveva detto a nessuno dei propri cari della sua gravidanza. Era incinta da sei mesi, ieri il malore mentre si trovava nella sua classe.





Ha solo 17 anni la studentessa che ieri ha dato alla luce un bambino. La giovane ha partorito nel bagno della propria scuola dopo aver accusato un malore e un forte dolore alla pancia. Nessuno era a conoscenza della sua gravidanza.

Studentessa partorisce a 17 anni a scuola. Nessuno sapeva della sua gravidanza

E’ avvenuto ieri a Campobasso, precisamente presso l’Istituto superiore di Corso Bucci. E’ stato lì che attorno alle 10.30 del mattino una studentessa di 17 anni ha accusato un malore e ha chiesto per questo alla propria insegnante di poter andare in bagno. La giovane era in realtà incinta di sei mesi e ha partorito il suo bambino proprio nei bagni della scuola.

Nessuno di coloro che le erano più vicini, tra familiari, il suo fidanzatino e i professori erano a conoscenza del suo stato.

La notizia è stata divulgata da Primo Piano Molise che ha raccontato come la nascita del piccolo sia avvenuta in pochi minuti. Una compagna di classe della 17enne, l’unica che conosceva probabilmente le condizioni della sua amica, presa dalla preoccupazione per quanto stava avvenendo, ha avvisato gli insegnanti e così sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Madre e bambino sono così stati trasportati all’ospedale Cardarelli. Il piccolo, sebbene prematuro, sta bene. Così come anche la giovane madre, anche se in un evidente stato di choc, versa in buone condizioni. La giovane è attualmente ricoverata nel reparto di ostetricia dell’ospedale mentre il piccolo è in stato di osservazione nel reparto di neonatologia.

La Polizia procederà nelle prossime ore a portare avanti le indagini su quanto accaduto, acquisendo la documentazione che sarà successivamente inviata alla Procura per i minorenni.