Salvo Veneziano | minacce di morte a lui moglie e figlia FOTO

Salvo Veneziano minacce: la moglie Giusy e la loro figlia Laura parlano di pesanti insulti e minacce rivolte da ignoti a tutta la famiglia.

La famiglia di Salvo Veneziano fa scudo del pizzaiolo siciliano dopo la controversa squalifica ricevuta al Grande Fratello Vip 4. Come noto, la scorsa settimana il concorrente venne squalificato per degli inqualificabili commenti a sfondo sessista rivolti nei confronti di Elisa De Panicis, altra concorrente del reality show.

Neanche due settimane ed il siracusano si ritrova già estromesso dal gioco, a causa del suo comportamento becero. Lui poi, nel corso della terza puntata, è rientrato di nuovo nella casa di Cinecittà per avere un chiarimento faccia a faccia con la De Panicis e per scusarsi con lei. Ed in studio intanto c’era pure la moglie di Salvo Veneziano, Giusy. La donna non ha mai esitato nemmeno per un istante a schierarsi al fianco del marito. Soprattutto dopo che l’uomo ha ricevuto alcune minacce di morte, che hanno segnato in particolare la donna ed anche Laura, la 19enne figlia della coppia.

Salvo Veneziano minacce, le parole della figlia dalla D’Urso

Entrambe hanno preso parte a ‘Domenica Live’ nella puntata del 19 gennaio 2020. La ragazza in particolare svela di essere stata oggetto di svariati attacchi anche molto feroci a mezzo social. “Mi dicono che sono ‘la degna figlia di quell’essere’ oltre ad augurarmi le cose peggiori. Ed anche che devo stare attento a mio padre quando sto con lui in casa perché è un maniaco. Non sono mancati insulti in tal senso anche a mia madre. A scuola però ho le amiche che mi sostengono sempre”. E Giusy, a proposito di Salvo afferma: “La psicologa di supporto del Grande Fratello Vip mi ha consigliato di stare accanto a mio marito. Per impedire che la gogna lo travolga. Lui è una bravissima persona.