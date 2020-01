Salvo Veneziano riceve il Tapiro d’Oro: botte e caos durante la consegna

Attimi di tensione durante la consegna del Tapiro d’Oro a Salvo Veneziano: Valerio Staffelli di Striscia la Notizia è addirittura finito a terra.

Valerio Staffelli spintonato dallo staff del Grande Fratello e finito a terra due volte, Salvo Veneziano scortato e chiuso in bagno. E’ stata a dir poco turbolenta la consegna del Tapiro d’Oro di Striscia la notizia al gieffino del momento. Il concorrente siciliano è stato squalificato nelle scorse ore dal Grande Fratello Vip per aver pronunciato frasi poco rispettose (per non dire altro) nei confronti di Elisa De Panicis.

L’inviato di Striscia ha intercettato Salvo Veneziano per recapitargli il noto “premio” dedicato agli autori di gaffes e scivoloni memorabili. Ma la produzione del programma (probabilmente per accordi presi precedentemente con il reality) non ha voluto che il concorrente parlasse. Di qui la sua “reclusione” forzata nel bagno di un hotel. Staffelli, però, non ha desistito e alla fine Salvo è uscito dalla stanza per rispondere alle domande e porgere le sue scuse per quanto è successo sia al GF, sia alla consegna del Tapiro.

La reazione (e le scuse) di Salvo Veneziano

“Le chiedo scusa non posso dire nulla, le chiedo scusa per l’atteggiamento là fuori”, ha esordito Salvo dopo essere uscito dal bagno dell’hotel. Quanto all’espulsione dal GF Vip, “nella mia ironia ho fatto uno sbaglio dicendo alcune frasi che potevano sembrare aggressive, ma invece nel mio dialetto siciliano significano passione, cuore e amore”. “Io – ha aggiunto – sono il primo che combatte contro qualsiasi tipo di violenza. Chiedo scusa a tutti, anche alla mia famiglia” Già, perché “la mia famiglia è stata minacciata, mia figlia è stata minacciata. Mi dispiace”.

Striscia la Notizia ha poi domandato a Salvo se anche i suoi compagni di viaggio – Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini – dovrebbero essere allontanati dalla Casa per essere stati suoi “complici”. “Ho sbagliato io, la colpa è solo mia e basta”, è stata la risposta del siciliano.

EDS