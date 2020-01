Salvo Veneziano espulso dal Grande Fratello per le sue gravissime dichiarazioni

Salvo Veneziano espulso dal Grande Fratello per le sue gravissime dichiarazioni. E’ arrivato ora il comunicato ufficiale.

Ecco il messaggio ufficiale pubblicato sui social del programma tv: “Salvo Veneziano è stato squalificato. Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma.

“Essere un concorrente – gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento – comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa”. Come conseguenza della squalifica, Salvo deve abbandonare immediatamente la Casa e il gioco.

Il televoto di questa settimana è quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Ecco alcune delle frasi choc per le quali è stato espulso: «Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ‘sto culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux»