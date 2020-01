La scrittrice Barbara Alberti suscita l’indignazione di molti telespettatori del ‘Grande Fratello Vip’, al punti che in molti ne vorrebbero la squalifica.

L’edizione del ‘Grande Fratello Vip 4’ è in assoluto tra le più turbolente che si ricordino. Dopo appena due settimane di programmazione si riscontra già una squalifica (a Salvo Veneziano per delle ingiustificabili frasi sessiste su altre due concorrenti).

Più diverse altre richieste di espulsione, nei confronti rispettivamente dei vari Fabio Testi, Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia, Sergio Volpini, Elisa De Panicis, Fernanda Lessa ed ora Barbara Alberti. La De Panicis in particolare era stata una delle destinatarie delle offese di Veneziano. Ma a sua volta ha offeso Napoli e la Spagna (ha detto “la loro parlata mi fa sentire cafona”, n.d.r.). Ma ora è la scrittrice 76enne originaria di Umbertide ad essere a rischio squalifica. Motivo? Ad alcuni telespettatori del ‘Grande Fratello Vip’ non sarebbero piaciute alcune affermazioni che Barbara Alberti ha fatto nei confronti di altri due coinquilini. Si tratta proprio di Pasquale Laricchia e di Valeria Marini.

Barbara Alberti, veleno contro Pasquale, la Marini e non solo

In merito al navigato gieffino (il pugliese partecipò al ‘Grande Fratello 3’ nel 2003 con l’allora fidanzata statunitense, Victoria Pennington) la Alberti si è espressa in maniera non proprio gentile. “Ha la faccia da assassino. Non lo voglio in casa perché potrebbe fare male alle donne presenti”, ha detto la umbra. Che invece, riguardo a Valeria Marini, le ha dato della “grassona”, sempre in terza persona e non riferendosi in maniera diretta, faccia a faccia, con i destinatari dei suoi strali.

“Chi crede di essere questa signora?”

Ma non è tutto. Nella casa di Cinecittà è entrata anche Paola Caruso. E la Alberti, sul conto della showgirl calabrese, ha parlato in maniera lapidaria. “Questa signorina non la toccherei neppure con una forchetta”. Il pubblico del GF sta ora insorgendo sul web. “Ma chi crede di essere la Alberti?”. “La cultura non la autorizza a disprezzare chiunque”. “Brutti modi scurrili”. “Cacciatela dalla casa”. Sono questi i commenti più gettonati sul conto dell’esperta scrittrice.