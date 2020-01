Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa rischio squalifica per omofobia

Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa rischio squalifica per omofobia. Le sue parole nei confronti di Licia Nunez potrebbero costarle un provvedimento disciplinare come è stato per Salvo Veneziano?



A poche ore dalla recente squalifica di Salvatore Veneziano da questa edizione del Grande Fratello Vip, medesima sorte potrebbe toccare ad un altro concorrente. Questa volta si tratta di Fernanda Lessa, la quale dovrà rispondere ad alcune accuse di omofobia legate alle parole utilizzate nei confronti di un altro concorrente.

Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa accuse di omofobia e rischio squalifica

La produzione del Grande Fratello Vip potrebbe dunque escludere un altro concorrente dalla casa. Questa volta ad essere al centro dei riflettori per il linguaggio utilizzato è Fernanda Lessa. Le sue parole infatti sono state considerate omofobe dai legali di un’altra concorrente, ovvero Licia Nunez. Questo accade a poche ore dalla squalifica di Salvo Veneziano. Il linguaggio di quest’ultimo infatti è stato ritenuto dalla produzione del programma offensivo nei confronti delle donne. E per questo Veneziano è stato escluso dalla gara. Lo stesso provvedimento disciplinare verrà adottato anche nei confronti della Lessa?

In una delle precedenti puntate in prima serata del Grande Fratello Vip, proprio Licia Nunez aveva avuto un confronto all’interno della casa con Imma Battaglia. Quest’ultima ha vissuto con la Nunez una importante storia d’amore durata sette anni. Recentemente inoltre la Battaglia ha sposato Eva Grimaldi, con la quale la Nunez l’aveva accusata di averla tradita. Cosa che è stata più volte smentita dalla Battaglia.

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Il Tempo e Fanpage, Fernanda Lessa avrebbe chiamato la Nunez utilizzando l’appellativo “lesbica”.

Gli avvocati che si occupano della tutela dell’immagine di Licia, parte dello Studio Bernardini de Pace & Moscariello, hanno considerat omofobe le parole della concorrente e hanno per questo repentinamente rivolto alla stampa un comunicato. in questo modo hanno richiesto al programma l’espulsione di Fernanda Lessa, la quale a loro avviso meriterebbe tale provvedimento disciplinare. “Chiamare Licia Nunez “la lesbica” è indice di omofobia”, ribadiscono i legali.