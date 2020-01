Milan Spal Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

Si gioca il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Milan Spal: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi mercoledì 15 gennaio 2020, alle ore 18.00, il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Milan e Spal.

I rossoneri, dopo aver ritrovato Ibrahimovic, inseguono in campionato la zona Europa, mentre gli ospiti anche quest’anno lottano per la salvezza

Milan Spal: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questo pomeriggio alla Stadio Giuseppe Meazza di Milano è un’esclusiva Rai e sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2. La partita, per chi non è in casa, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e successivamente visibile in differita su Rai Replay. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Il Milan ha vinto quattro delle cinque sfide contro la Spal in Coppa Italia e ha vinto di misura anche il match disputato nel girone di andata in campionato. Complessivamente, il Milan è imbattuto negli ultimi 17 incontri casalinghi con la Spal, con un ruolino di 14 vittorie e 3 pareggi.

Milan Spal, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Pioli farà ricorso al turnover per la partita di questo pomeriggio e partirà dalla panchina Zlatan Ibrahimovic. Queste le formazioni di campo:

MILAN (4-4-2): A. Donnarumma; A. Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Leao, Piatek. ALL.: Pioli.

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Valdifiori, Dabo, Igor; Floccari, Paloschi. ALL.: Semplici.