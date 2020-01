Mamma ubriaca incendia la casa con i figli all’interno, il vicino eroe li salva

Una mamma ubriaca ha dato fuoco alla casa di notte, mentre i figli stavano dormendo al piano di sopra. I piccoli sono stati salvati da un vicino di casa.

Anna Ferries, mamma britannica di 42 anni, è stata condannata dalla Corte di Manchester a due anni di detenzione (pena sospesa poiché incensurata) dopo aver ammesso di aver dato fuoco al suo appartamento mettendo a rischio la vita dei suoi figli. L’episodio si è verificato a Salford, il 21 agosto del 2018. Quella sera la donna si era ritirata a casa in stato di ebrezza e dopo che i figli si erano coricati aveva continuato a bere.

Leggi anche -> Giovane mamma uccide la figlia di 3 anni per andare ad un festival con gli amici

Intorno all’una è uscita in giardino per fumarsi una sigaretta, in quel momento il suo vicino di casa stava facendo ritorno al proprio appartamento ed ha notato immediatamente che era ubriaca. Qualche istante dopo l’ha sentita urlare: “Portate via i miei figli, sto per dare fuoco alla casa“. L’uomo si è stranito per quella affermazione ed ha cominciato a guardare l’appartamento della donna, notando che dalle finestre del solone si vedevano delle fiamme.

Leggi anche -> Mamma uccide la figlia prendendo spunto da Google: succede in America

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Vicino eroe salva due minori, dopo che la mamma ha dato fuoco alla casa

Senza pensarci un attimo, l’uomo ha sceso le scale e si è introdotto in casa della donna per trarre in salvo i bambini da quel terribile destino. Afferrato il ragazzo e preso in braccio la figlia, li ha portati fuori dall’appartamento ed ha chiamato i vigili del fuoco. Nel frattempo si è accorto che la madre era tornata in casa per trarre in salvo le tartarughe che c’erano al piano terra. In seguito è rientrata in casa dicendo di voler morire tra le fiamme. I soccorsi sono giunti in tempo per salvarla ed alla fine nessuno è rimasto ferito.