Fiorentina Atalanta Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

Si gioca il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi mercoledì 15 gennaio 2020, alle ore 15.00, il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta.

Leggi anche –> Effetto Ronaldo: Juventus tra i 10 club più ricchi, bene Inter e Roma

I nerazzurri sono lanciatissimi nella zona Champions League e con l’Inter hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque a viso aperto, i padroni di casa dopo l’esonero di Montella stanno cercando di recuperare terreno in campionato.

Leggi anche –> Leonardo Spinazzola Inter | chi è il nuovo acquisto nerazzurro

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Fiorentina Atalanta: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questo pomeriggio alla Stadio Artemio Franchi di Firenze è un’esclusiva Rai e sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2. La partita, per chi non è in casa, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e successivamente visibile in differita su Rai Replay. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Delle 54 gare disputate al Franchi contro gli orobici, la Fiorentina ne ha vinte ben 35; l’Atalanta al Franchi invece non vince da 24 anni. Ma se i numeri danno nettamente ragione ai padroni di casa, il risultato di questo pomeriggio è tutt’altro che scontato e anzi la squadra ospite è favorita. Lo scorso anno, in semifinale fu l’Atalanta ad avere la meglio.

Fiorentina Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Finora, le prime della classe hanno dimostrato di tenerci a questa coppa, come dimostrano le nette vittorie di Inter e Lazio, si attende la risposta dell’Atalanta. Queste le formazioni:

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger.Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Vlahovic. ALL.: Iachini

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Malinovskyi, Muriel. ALL.: Gasperini