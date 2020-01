Leonardo Spinazzola Inter | chi è il nuovo acquisto nerazzurro

L’affare Spinazzola Inter è concluso: il terzino sinistro approda in nerazzurro dopo uno scambio con Politano alla Roma. Carriera e caratteristiche tecniche.

Leonardo Spinazzola Inter, è fatta. Il calciatore lascia la Roma dopo solo 6 mesi per accasarsi ai nerazzurri milanesi. Direzione inversa invece per Matteo Politano, che torna in giallorosso dopo avere svolto la trafila per 8 anni nelle giovanili dei capitolini.

LEGGI ANCHE –> Politano Roma | chi è il nuovo acquisto già giallorosso in passato FOTO

Sia Spinazzola che Politano hanno ricevuto una valutazione di 25 milioni di euro. Questo ha portato la Roma e l’Inter ad effettuare uno scambio alla pari dei cartellini. Bisogna vedere se a titolo definitivo per l’immediato oppure se con prestito con obbligo di riscatto. Aspetto di cui parlare a fine stagione. Spinazzola all’Inter farà concorrenza ai vari Biraghi ed Asamoah, essendo un terzino sinistro di ruolo. Il calciatore può essere impiegato però anche a destra, nonostante sia un mancino naturale. Si distingue per le doti atletiche e fisiche e per la grande resistenza. Inoltre Spinazzola è bravo anche nei cambi di passo e nelle sgroppate veloci. È abile pure nell’uno contro uno. Come caratteristiche tecniche ricorda molto Gianluca Zambrotta.

LEGGI ANCHE –> Inter Cagliari Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Spinazzola Inter, la carriera del calciatore fino ad oggi

Il 26enne originario di Foligno (25 marzo 1993) ha effettuato la trafila nelle giovanili della locale squadra della Virtus (1999-2007) per poi passare al Siena (2007-2010) ed infine alla Primavera della Juventus (2010-2012). L’esordio tra i professionisti avviene con l’Empoli nella stagione 2012/2013, ma senza giocare molto (7 presenze ed un gol). Successivamente seguono altri prestiti a Lanciano, Siena, Atalanta e Vicenza. Solo con i toscani il minutaggio è soddisfacente. Il primo vero campionato ad alti livelli, Spinazzola lo gioca con il Perugia nel 2015/2016, quando diventa un titolare inamovibile. Ma la consacrazione giunge con l’Atalanta nel 2016. Dopo un ‘ammutinamento’ dettato dalla volontà di volere tornare alla Juventus, che ancora ne deteneva la proprietà del suo cartellino, Spinazzola riesce a farsi di nuovo benvolere dai tifosi e fornisce un contributo importante per quello che sarà il sorprendente quarto posto finale in campionato.

LEGGI ANCHE –> Chris Barker trovato morto: nuovo dramma nel calcio

Negli ultimi sei mesi ha giocato con la Roma

L’anno dopo arriva anche il debutto nelle coppe europee, e nello specifico in Europa League. La seconda parte di stagione invece lo vede fermo a lungo per un infortunio. Torna poi alla Juventus, con la quale debutta però solo a gennaio 2019 dopo aver lasciato alle spalle le problematiche fisiche. Esordisce anche in Champions ed alla fine vince scudetto e Coppa Italia. La Juve lo cede a titolo definitivo alla Roma in cambio di Luca Pellegrini più 7,5 milioni e mezzo. Nella Capitale, Spinazzola gioca 11 partite. Ed ora arriva la chiamata dell’Inter, con la quale proverà a contendere lo scudetto alla Juventus. Con l’Italia conta 8 convocazioni, la prima delle quali il 28 marzo 2017.