Michelle Hunziker spiazza tutti: “La vita non è facile per nessuno, credetemi”

Michelle Hunziker ha voluto dare un consiglio a tutti i suoi fan su come affrontare la giornata, dopo aver ammesso che la vita non è facile per nessuno.

Siamo abituati a vedere Michelle Hunziker sempre sorridente. Ad uno sguardo disattento potrebbe sembrare che quel viso gioioso e la sua voglia di sorridere siano frutto di una vita che scorre liscia, senza particolari affanni. La verità è che un po’ tutti abbiamo un’espressione per la vita pubblica ed un’altra per la vita privata. Tutti siamo in grado di indossare delle maschere per celare agli altri qual è il nostro reale stato d’animo, le nostre debolezze. Questo vale maggiormente per chi nella vita fa un mestiere come quello di Michelle Hunziker, in cui il compito è quello di intrattenere e far dimenticare agli altri le proprie disavventure per qualche ora.

C’è da dire che la conduttrice svizzera sembra abbia una vera e propria vocazione. Le riesce naturale far sorridere e trasmettere allegria. Lo dimostrano anche alcune stories di Instagram, come quella dopo le vacanze natalizie. La conduttrice si è mostrata, infatti, disperata, ironizzando sul lavoro che le tocca fare per smaltire le calorie in eccesso accumulate in questo periodo di festa.

In un post pubblicato stamattina Michelle sembra continuare la serie di foto con le quali trasmettere allegria e positività. Nello scatto, infatti, si mostra ancora una volta sorridente con in braccio un cucciolo di cane. A commento della foto, però, la conduttrice lascia una riflessione più profonda, volta a fare capire ai suoi fan che anche i momenti di difficoltà possono essere affrontati in modo positivo:

“Non dimenticate di sorridere oggi!!! ❤️ Aiuta a superare molte cose. Con il sorriso date un “input”al cervello di scatenare delle endorfine che vi faranno stare molto meglio…PROVATE! Parola di Hunzi…😂 non è facile la vita per NESSUNO credetemi…le prove arrivano a tutti indistintamente….ma c’è sempre qualcosa o qualcuno intorno a voi per il quale vale la pena fare un sorriso!!! Vi voglio bene!!!!!!!!!!!!”.