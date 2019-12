Michelle Hunziker Instagram | il dramma mostrato ai fans | FOTO

Sul suo profilo Instagram Michelle Hunziker rende noto ai propri followers un episodio spiacevole che le è capitato nelle scorse ore.

Come da sua abitudine, Michelle Hunziker è solita mantenere un contatto costante con i suoi fans. Su Instagram però la bella presentatrice televisiva italo-svizzera mette al corrente di un ‘dramma’ che le è accaduto. In queste ore la 42enne di Sorengo si trova sulle Dolomiti assieme alla sua famiglia. E come ogni donna a questo mondo, nella sua borsetta non mancano i necessari accessori per far si che il suo trucco rimanga impeccabile. Peccato che un piccolo incidente abbia fatto si che alcuni di suddetti accessori risultino ormai inutilizzabili. “Voglio condividere questa cosa fastidiosa. Avete presente quando vi state preparando perché state per uscire, aprite il vostro ombretto e qualcuno l’ha fatto cadere”, scrive Michelle Hunziker su Instagram.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker, litigio in acqua con Tomaso Trussardi – FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I tweet più recenti della bella Michelle

LEGGI ANCHE –> Dramma Michelle Hunziker: l’alcolismo, le botte, l’infanzia devastata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI