Michelle Hunziker disperata su Instagram: cos’è successo

Nelle ultime stories di Instagram Michelle Hunziker si mostra in preda ad una crisi di pianto ai suoi follower, cos’è successo?

Siamo abituati a vedere Michelle Hunziker sorridente sia in televisione che nelle stories di Instagram. La conduttrice svizzera, infatti, cerca di essere sempre positiva e per altro in questo periodo ha anche tutte le ragioni per esserlo. A livello professionale, infatti, Michelle ha appena concluso un periodo ricco di successi, prima alla guida di ‘Amici Celebrities‘ e successivamente alla conduzione di ‘All Together Now‘.

Anche sul lato sentimentale e nella vita privata tutto sembra andare per il meglio. Michelle infatti è innamoratissima del marito Tommaso Trussardi, con il quale ha avuto due splendide figlie. Inoltre la conduttrice si sta godendo i primi passi della sua Aurora nel mondo dello spettacolo e può tranquillamente definirsi soddisfatta del talento della figlia avuta con Eros. A completare il quadro del periodo positivo c’è stata inoltre una tranquilla vacanza di fine anno in una località montana.

Michelle Hunziker in lacrime, cos’è successo

Si potrebbe dire, insomma, che la bella Michelle non abbia in questo momento dei motivi per essere triste. Eppure nelle ultime stories di Instagram si è mostrata ai follower con una faccia disperata, come se fosse in preda ad una crisi di pianto. Cos’è successo? Nulla di grave in realtà, anzi la foto mostrata era evidentemente ironica e evidenziava il suo stato d’animo all’idea di cominciare l’allenamento in palestra. In una prima foto Michelle commentava: “Buongiorno, quando uno cerca la motivazione per allenarsi”. In quella successiva invece si mostra allegra e determinata e si legge: “Pensiamo al mascarpone, al panettone e a tutti i knodel che ho ingerito durante le feste”.