Meteo del weekend: tempo mite e nebbie. Le previsioni per il 10-12 gennaio.

Le previsioni del tempo per il weekend del 10-12 gennaio annunciano tempo stabile, con temperature decisamente sopra la media stagionale, ma con nebbie in pianura al Nord e qualche fenomeno al Sud e sulle Isole Maggiori. Come già annunciato, l’Italia sarà nuovamente raggiunta dall’anticiclone delle Azzorre che spazzerà via il freddo degli ultimi giorni, peraltro contenuto, per regalarci un altro rialzo delle temperature, con valori primaverili.

Quasi ovunque ci sarà il sole e farà caldo, per essere inverno. In pianura al Nord, tuttavia, si formeranno nebbie e foschie, con la possibilità di gelate nelle ore notturne. L’alta pressione con l’aria stagnante sta purtroppo creando problemi di smog nelle città del Nord. Una situazione preoccupante che sta peggiorando i problemi di inquinamento dell’aria da polveri sottili e ha costretto diverse città a prendere provvedimenti di limitazione del traffico.

Per quanto riguarda le previsioni meteo del weekend, va aggiunto che alcune infiltrazioni di aria umida provenienti dal Mediterraneo centrale porteranno, invece, qualche pioggia al Sud e sulle Isole Maggiori. Di seguito le previsioni in dettaglio.

Leggi anche –> Meteo inverno 2020: febbraio ci regala la neve

Meteo del weekend del 10-12 gennaio: le previsioni

Dopo il freddo portato dalla Befana a inizio settimana, con un tempo finalmente invernale sebbene per pochi giorni, ritorna sull’Italia l’alta pressione portata dall’anticiclone delle Azzorre, con tempo mite e stabile, prevalentemente soleggiato e con temperature decisamente sopra la media stagionale. Un clima più primaverile che invernale. Va tuttavia precisato che se su gran parte d’Italia splenderà il sole, con cieli limpidi e belle giornate per passeggiate ed escursioni in mezzo alla natura, grazie anche alle temperature primaverili, al Nord in pianura l’aria sarà resa fastidiosa e irrespirabile da un mix nocivo di nebbie e smog. Infatti, quando durante l’inverno il tempo è mite per via dell’alta pressione, con temperature elevate e senza venti, in pianura l’aria ristagna e si forma la nebbia. Questa condizione non permette all’inquinamento atmosferico, causato da polveri sottili, di disperdersi nell’aria, creando foschie e banchi di nebbia in cui all’umidità si uniscono le particelle nocive. Motivo per cui diverse città del Nord Italia stanno prendendo provvedimenti per ridurre il traffico e tenere bassi i riscaldamenti, altrettanto inquinanti.

Per quanto riguarda le previsioni meteo del weekend in genere, questo finesettimana sarà caratterizzato dal dominio dell’alta pressione sull’Europa centro-meridionale, dunque Italia inclusa, che, come abbiamo detto, porterà tempo stabile, con temperature elevate e sole, salvo i luoghi dove si formeranno le nebbie. L’unica eccezione è rappresentata dall’arrivo di correnti di aria umida, di origine atlantica, dal Nord Europa, che nella giornata di venerdì 10 gennaio raggiungeranno il Mediterraneo centrale alimentando una bassa pressione che porterà qualche fenomeno su parte del Sud Italia e delle Isole Maggiori. A queste latitudini dunque pioverà, sebbene le precipitazioni saranno soprattutto a carattere locale. Comunque prevarrà il tempo stabile.