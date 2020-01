Justin Bieber, rivelazione shock: “Ho la malattia di Lyme”

Justin Bieber ha rivelato di essere affetto da anni dalla malattia di Lyme. Il cantante ha spiegato che ulteriori dettagli saranno diffusi in ‘Season’.

Nei giorni scorsi è stata condivisa la data di pubblicazione della docu-serie ‘Season‘, nella quale Justin Bieber si racconta a 360°. Il cantante canadese ha rimandato l’appuntamento con la serie, in esclusiva su Youtube, al prossimo 27 gennaio ma nelle scorse ore ha condiviso con i fan una clamorosa anticipazione. Justin, infatti, ha spiegato ai suoi supporter che ormai da anni è in cura a causa di una malattia dalla quale al momento non è riuscito a guarire.

La rivelazione giunge come un fulmine a ciel sereno: “Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine ecc… Non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale”.

Justin Bieber: “Mi sto curando”

Dopo l’annuncio, il cantante stempera la notizia spiegando che dopo un paio di anni difficili al momento sta effettuando una cura che lo aiuterà a superare la malattia: “Sto avendo il giusto trattamento che aiuterà a curare questa malattia finora incurabile”. L’appuntamento per ulteriori dettagli è rinviato a fine mese. Ma cos’è la malattia di Lyme? Si tratta di un’infezione batterica che viene trasmessa dalle zecche agli animali e agli esseri umani. Se non diagnosticata in tempo o curata correttamente può portare ad effetti invalidanti. Solitamente viene curata con gli antibiotici a cui, a fine trattamento, può essere aggiunta una cura cortisonica.