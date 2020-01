Andrea Iannone Doping: la conferma dalle controanalisi – VIDEO

Il caso Andrea Iannone, il pilota della MotoGp accusato di Doping: la conferma dalle controanalisi, le sue dichiarazioni su quanto accaduto.

Si torna a parlare della sospensione per doping di Andrea Iannone. Dalla parte del motociclista si è schierata la fidanzata Giulia De Lellis. Intanto, in queste ore, arrivano i risultati delle controanalisi.

Leggi anche –> Andrea Iannone doping: cosa rischia il motociclista – VIDEO

Leggi anche –> Giulia De Lellis confessa: “Sto male per Iannone” – VIDEO

Queste, a quanto pare, confermerebbero quanto accertato un mese fa. Il legale del pilota chiarisce però che si tratta di valori esigui non sufficienti a giustificare la sospensione dalle competizioni motociclistiche.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Peraltro, in un’intervista al Corriere della Sera, il pilota ha spiegato di aver assunto “solo Supradyn o Polase”. Quindi ha chiarito sul suo futuro nel mondo delle due ruote: “Se sei a posto con la tua coscienza possono marchiarti di quello che vogliono. Di marchi addosso non me ne sento”.

Infine un commento sul suo rapporto sentimentale con Giulia De Lellis: “Mi dà serenità: viviamo insieme, mi sta vicino e sa qual è la mia vita”.