Andrea Iannone doping, Giulia De Lellis lo difende – VIDEO

Il campione di motociclismo Andrea Iannone sospeso per doping, la sua reazione e versione dei fatti su Instagram: Giulia De Lellis lo difende.

“Chi ti conosce sa la verità. Non servono altre parole”, con queste parole Giulia De Lellis ha commentato la sospensione per doping del suo fidanzato Andrea Iannone. I controlli antidoping era stato effettuati dalla Wada durante la gara di Sepang dello scorso 3 novembre. La sostanza rientra nel gruppo degli steroidi androgeni anabolizzanti vietati dal codice Wada. Lo stesso pilota di Vasto potrà richiedere le controanalisi.

Intanto non si è fatta attendere anche la sua di reazione: “Sono totalmente tranquillo e ci tengo anche a tranquillizzare i miei tifosi e Aprilia Racing”, le parole di Andrea Iannone. Poi prosegue: “Mi rendo disponibile a qualunque contro analisi in una vicenda che mi sorprende, anche perché – a ora – non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Negli anni, e anche in questa stagione, mi sono sottoposto a continui controlli, risultando ovviamente sempre negativo, per questo ho la massima fiducia nella conclusione positiva di questa vicenda”.