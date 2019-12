Giulia De Lellis confessa: “Sto male per Iannone” – VIDEO

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis confessa a Vanity Fair un dettaglio: “Sto male per Andrea Iannone”, ecco il motivo.

Nelle scorse ore, Giulia De Lellis ha commentato la sospensione per doping del suo fidanzato Andrea Iannone. Proprio sullo sport praticato dal suo uomo, il motociclismo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto importanti rivelazioni. Ha infatti spiegato a ‘Vanity Fair’: “Una volta l’ho visto cadere e mi si è fermato il cuore…In pista i rumori sono assordanti, non sentivo più niente…Poi l’ho visto rialzarsi e ho tirato un sospiro di sollievo…Sto male sempre ma non glielo dico…Perchè la passione non si giudica nè si ferma…”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Insomma, la De Lellis, che ha difeso d’ufficio Iannone dalle accuse di doping, sembra davvero molto innamorata: “Non deve farmi diventare gelosa…”. E racconta cosa è disposta a fare per difendere un amore: “Se certe donne non hanno rispetto di me, allora mi è capitato anche di dare una botta a qualcuna…”. Sempre nella stessa intervista, Giulia De Lellis spiazza tutti con un dettaglio inedito sulla sua partecipazione a ‘Uomini e Donne’: “E’ successo tutto per caso…Non volevo nemmeno andare al provino di Uomini e Donne…Poi, invece, lì ho imparato quello che la vita di tutti i giorni non ti insegna: ad aspettare. Dovevo attendere per dichiararmi e per essere corrisposta…E questo mi ha insegnato molto…”.