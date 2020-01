Salvo Veneziano choc dopo il Gf: abbandonato dalla moglie e senza soldi

In una recente intervista, Salvo Veneziano, protagonista del primo Grande Fratello, ha rivelato come la fama ottenuta avesse distrutto la sua famiglia.

Sebbene in questi anni si siano avvicendati diversi protagonisti memorabili, i primi occupanti della casa del Grande Fratello sono rimasti scolpiti nella memoria dei telespettatori. Sicuramente a renderli maggiormente noti c’è stato il fatto che mai prima di allora si era visto un programma di quel genere nella televisione italiana e dunque che praticamente tutti, anche solo per curiosità, hanno seguito le vicende di quei personaggi comuni in tv.

Sicuramente il pubblico si è affezionato maggiormente a Pietro Taricone, tragicamente scomparso qualche anno fa, e Marina La Rosa (la vincitrice). Ancora oggi è un volto noto Rocco Casalino, divenuto gestore della comunicazione del Movimento 5 Stelle. Ma tra i preferiti del pubblico c’era anche Salvo Veneziano, il pizzaiolo siciliano. Di lui si sono un po’ perse le tracce nell’ultimo periodo, ma come ha spiegato lui stesso in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Dipiù’, si è trattato di una scelta ponderata.

Salvo Veneziano: “Ho perso i miliardi, mia moglie mi ha salvato”

Sebbene non avesse vinto il Grande Fratello, Salvo Veneziano godeva di una grande notorietà e ogni serata a cui veniva invitato come ospite gli fruttava 14 milioni di lire. In quel periodo l’ex gieffino ha cominciato a spendere tutto quello che entrava nelle sue casse per beni futili, ma soprattutto aveva perso il contatto con la famiglia. Ad un certo punto la moglie, stanca del suo atteggiamento, lo ha lasciato ed è tornata in Germania dalla famiglia.

A quel punto Salvo ha capito che la nuova realtà rischiava di rovinare quello a cui teneva di più: la famiglia. Così ha lasciato il mondo delle serate e si è recato in Germania per riconquistare la moglie. Ci è voluto un anno prima che lei tornasse a fidarsi di lui, ma alla fine tutto è andato per il meglio. Adesso Veneziano è titolare di 17 pizzerie in giro per l’Europa e la famiglia è nuovamente unita, da poco è giunto un altro figlio.