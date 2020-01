Grande Fratello Vip | Fernanda Lessa | “Sono stata con una donna”

La bella Fernanda Lessa ammette di avere avuto una storia con una donna: “Era molto famosa e la lasciai perché scoprii che non aveva ancora 18 anni”.

L’ultima celebrità ad arricchire il corpo dei concorrenti del Grande Fratello Vip è Fernanda Lessa. La 42enne modella e volto televisivo brasiliano, come anticipato dall’esperto di televisione Davide Maggio, ha confermato di avere accettato la chiamata del conduttore Alfonso Signorini.

Inoltre, nel corso di una intervista ha anche svelato di avere avuto una storia amorosa con una donna, e di averla trovata davvero intensa e profonda come esperienza. Nelle dichiarazioni fornite in passato, la Lessa fa capire di non essersi fatta mancare niente tra le esperienze vissute. Specialmente quelle negative. “Spendevo anche mille euro al giorno pur di farmi di cocaina. Lo facevano tutti quando ero al top della popolarità. Sono stata con una donna che ho amata molto, ma l’ho lasciata quando scoprii che era minorenne. Era molto famosa”.

Fernanda Lessa: “Con la droga iniziai da giovanissima, lo facevano tutti”

Poi la brutta e lunga storia di droga. “Ho cominciato da giovanissima”, ha raccontato la 42enne brasiliana. “Ho provato anche l’ecstasy. Soldi ed eccessi mi hanno portata a Hollywood, dove George Cloone e Matt Dillon ci provarono con me. In Italia ho avuto una storia con Christian Vieri. Lui mi ha lasciato per via di un paparazzo”. Poi Fernanda Lessa parla della morte del figlio. “Smisi di drogarmi quando seppi di essere incinta. Poi partorii ma il mi bambino morì poche ore dopo. Fu terribile e allora iniziai a bere, anche fino a tre litri di vino al giorno. Quel bambino è rimasto tra le mie braccia per soli 15 secondi. Non dimenticherò mai l’odore dei suoi capelli. Lui mi ha salvato la vita”.

Grande Fratello Vip, gli altri partecipanti

Al pari di Fernanda Lessa, anche un’altra delle 8 donne presenti alla quarta edizione del Grande Fratello Vip ha detto senza problema di essere stata fidanzata con una lei. Si tratta della pugliese Licia Nunez, ex fidanzata di Imma Battaglia, attualmente legata sentimentalmente ad Eva Grimaldi. Riguardo al cast, siamo ormai a 18 partecipanti, dieci dei quali uomini. Tra i nomi inclusi figurano diversi ex gieffini delle passate edizioni ‘normali’. Ovvero Sergio Volpini e Salvo Veneziani del GF1, Pasquale Laricchia del GF3 e Patrick Ray Pugliese del GF4. Confermata poi la presenza delle varie Rita Rusic, Antonella Elia, Adriana Volpe, Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto. Ci saranno anche il cantautore Pago, il giornalista Michele Cucuzza e l’attore Antonio Zequila, in passato anch’egli al GF.

