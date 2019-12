Grande Fratello Vip, Eliana Michelazzo si sfoga in tv – VIDEO

Ospite di un programma trasmesso su ‘Antenna Sud’, Eliana Michelazzo si è tolta qualche sassolino dalla scarpa per come è stata trattata dalle emittenti.

Durante tutta la primavera 2019, Eliana Michelazzo è stata una delle tre principali protagoniste dello scandalo di gossip più chiacchierato in Italia. L’ex agente di spettacolo, infatti, è stata al centro del finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Ancora oggi non è chiaro se le tre fossero d’accordo o se una di loro è stata presa in giro ed utilizzata dalle altre. Questo perché la Perricciolo, la Michelazzo e la Prati hanno offerto tre versioni differenti della stessa storia.

Dopo un periodo di silenzio abbastanza lungo, Eliana è tornata in televisione e si è sfogata per il trattamento ricevuto nei mesi scorsi. Ospite del programma ‘Il Punto’ di Antenna Sud, la Michelazzo si scaglia nuovamente contro Giletti: “Giletti non mi ha voluta in trasmissione. Sono convinta, conoscendo la Prati, che lei abbia costretto lo stesso Giletti a non invitarmi in studio perché altrimenti non si sarebbe presentata”. Quindi palesa la propria delusione per non essere stata chiamata da Alfonso Signorini: “Mi sono sentita usata dalla tv e ho voglia di riscattarmi. Il Grande Fratello VIP non mi ha chiamata. Mi sarei aspettata un loro invito per poter far conoscere la vera Eliana”.

