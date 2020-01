Elisa De Panicis, la verità sulla storia con Cristiano Ronaldo

Elisa De Panicis è una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip, nel 2016 ha avuto una storia con Cristiano Ronaldo, cosa sappiamo a riguardo.

La splendida modella Elisa De Panicis sarà una delle protagoniste del prossimo Grande Fratello Vip. Nata l’1 dicembre del 1992, Elisa si fa notare sui social per le sue curve mozzafiato, ma la ragazza ha dimostrato in questi anni di avere talento imprenditoriale e abilità nell’apprendimento delle lingue. La modella infatti possiede un proprio brand di costumi da bagno ‘Elisadepanicis_collection‘ e parla ben 5 lingue.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip | Fernanda Lessa | “Sono stata con una donna”

La De Panicis non è nuova nemmeno alla televisione, anche se la sua esperienza di maggior risalto l’ha fatta in Spagna. Nel 2016, infatti, ha partecipato a ‘Supervivientes‘ (una specie di Isola dei Famosi spagnola) ed è stato in quella occasione che ha posato gli occhi su di lei Cristiano Ronaldo. Lasciatosi con Irina Shayk, Cristiano è rimasto colpito dalla modella italiana ed ha fatto in modo di conoscerla. I due hanno passato una vacanza insieme sullo yatch del campione lusitano e le foto hanno generato clamore mediatico.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip | Clizia Incorvaia |”Sarcina teme che io sveli chi è veramente”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Elisa De Panicis, cosa sappiamo sulla storia con Cristiano Ronaldo

Dopo la pubblicazione di alcuni scatti sullo yatch di Cristiano Ronaldo, in cui si vedeva il campione portoghese in compagnia di due splendide donne di spalle, Elisa è stata indicata come una delle accompagnatrici del lusitano. In un’intervista concessa a ‘Novella 2000′, la modella italiana ha confermato di essere la “bionda” nella foto: “Sì, eravamo insieme e siamo stati benissimo. Ma guardi che non ci siamo nascosti, sia sul suo yacht, sia quando stavamo in giro insieme, pubblicamente. È avvenuto tutto alla luce del sole”.

Quando le viene chiesto se tra lei e Cristiano ci fosse più di una semplice amicizia, però, Elisa elude la domanda: “Non le rispondo perché non mi sembra giusto parlare di me e Cristiano in questo momento, che è impegnato con gli Europei di calcio. Anche se lei è gentile e non mi fa certe domande che mi ha fatto un suo collega spagnolo”. Il calciatore non ha mai parlato della storia con Elisa ed i due alla fine non hanno continuato a frequentarsi. Come sappiamo, infatti, qualche tempo dopo CR7 si è fidanzato con Giorgina, sua attuale compagna.