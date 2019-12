Grande Fratello Vip | Clizia Incorvaia |”Sarcina teme che io sveli chi è veramente”

A prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip sarà anche Clizia Incorvaia. Che spiega il perché del suo si e parla del suo ex, Francesco Sarcina.

La bella Clizia Incorvaia sarà tra i partecipanti al ‘Grande Fratello Vip’. La quarta edizione del reality show con protagonisti personaggi famosi che resteranno rinchiusi per tre mesi all’interno della casa di Cinecittà partirà a gennaio 2020. A condurre il programma ci sarà Alfonso Signorini, direttore di ‘Chi’ e già in molte altre occasioni protagonista sui canali Mediaset in qualità di ospite o di opinionista. Per quanto riguarda Clizia Incorvaia, fa ancora parlare la separazione avvenuta con Francesco Sarcina e la presunta relazione segreta intrattenuta con Riccardo Scamarcio. Lei fa spallucce però e dalle pagine del settimanale ‘Grazia’ afferma: “Non mi interessa ciò che dice Sarcina. A lui non importa che io stia lontana da nostra figlia. Colpa del suo ego smisurato. Il suo unico timore è che io possa svelare a tutta Italia i suoi tradimenti e la sua aggressività”.

Clizia Incorvaia: “Se vado al Grande Fratello Vip è solo per mia figlia”

Parole certamente non tenere e che lasciano capire come i rapporti tra il cantante e la influencer siano alquanto tesi. “Ora penso solo a prepararmi per questa esperienza. Speso che possa essere divertente, ma io ci andrò anche per curare me stessa. Sono alla ricerca di una occasione per tornare a splendere di nuovo, a rinascere. La mia intenzione sarà farmi conoscere per quella che sono veramente. Mi hanno etichettata come una donna facile, una poco di buono. Scamarcio mi ha dato della strega, manco fossimo nel Medioevo. La verità è che la società di oggi è ancora fortemente imperniata sul maschilismo. Ora mi occorre indipendenza. Al Grande Fratello Vip però vado soprattutto per garantire a mia figlia Nina un futuro migliore. Lo faccio per lei”.

