Amanda Knox | addio al nubilato con biglietto a pagamento FOTO

Amanda Knox addio al nubilato: la controversa ex studentessa rimasta coinvolta nel delitto di Meredith Kercher fa ancora parlare di sé in modo controverso.

Festa di addio al nubilato per Amanda Knox, che il prossimo 28 febbraio sposerà il fidanzato Christopher Robinson a Seattle. L’ex studentessa che si stava specializzando in Italia rimase coinvolta nell’omicidio di Meredith Kercher, delitto avvenuto il 1° novembre del 2007 a Perugia.

LEGGI ANCHE –> Amanda Knox | lei e Lorena Bobbit grandi amiche |”Noi sfruttate” FOTO

La 32enne statunitense venne anche rinchiusa per diverso tempo assieme all’allora compagno Raffaele Sollecito in carcere. Poi ogni accusa nei loro confronti è caduta ed ognuno è riuscito a rifarsi una vita. Ora impegnata con il suo addio al nubilato, Amanda Knox fu condannata per due volte per quel macabro fatto di cronaca nera. Le sentenze giunsero in due diversi appelli, fino a quando una decisione finale non scagionò lei e Sollecito. A finire in galera fu l’ivoriano Rudy Guedé, loro coetaneo. Ora la festa prenuziale della Knox sta facendo parlare anche per le modalità particolari.

LEGGI ANCHE –> Amanda Knox, rubrica su un giornale “per aiutare le persone” – FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI