Turisti italiani morti a Cuba | tragico incidente in vacanza | FOTO

Due turisti italiani morti a Cuba: i due erano in vacanza insieme nell’isola dei Caraibi, purtroppo è avvenuto un grave incidente che li ha uccisi.

Turisti italiani morti a Cuba a seguito di un tragico incidente. Le vittime sono due. Si tratta di Antonio Tiseo e di Greta Calabrese. Lui aveva 66 anni ed era originario di Firenze. Lei veniva da Pistoia e di anni ne aveva 52. La coppia si trovava nell’isola caraibica quando la mattina del 4 gennaio è rimasta coinvolta in un sinistro dai risvolti purtroppo tragici.

Uno scontro tra due auto ha fatto si che restassero entrambi feriti in maniera molto grave. I due italiani viaggiavano su di un taxi ed erano diretti verso la spiaggia di Varadero. L’autista però ha perso il controllo del veicolo, che ha centrato in pieno un’altra vettura, con un tremendo impatto frontale. Anche i rispettivi guidatori sono morti. Le autorità cubane stanno ancora svolgendo i rilievi del caso, nel tentativo di ottenere delle risposte in merito all’incidente nei quali sono morti i due turisti italiani.

Turisti italiani morti a Cuba, parla la figlia dell’uomo

E Giulia Tiseo, figlia di Antonio, ha diffuso la triste notizia su Facebook, informando gli altri parenti e gli amici di quanto di tragico avvenuto dall’altra parte del mondo. “Volevo informare tutte le persone vicine a me e alla mia famiglia che purtroppo Antonio è venuto a mancare la mattina del 4 Gennaio in un gravissimo incidente d’auto durante la sua vacanza a Cuba. Vi prego di avere un po’ di rispetto per me e per i miei cari. Comunicherò il giorno del funerale quando saremo riusciti ad organizzare tutto dopo questa morte così improvvisa. Se mi chiamate e non rispondo è perché giuro che non ho la forza di parlare e non ho più lacrime”, ha scritto la donna.