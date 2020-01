Luigi Favoloso, l’ex di Nina Moric scomparso: la verità sulla fuga – FOTO

La verità su Luigi Favoloso, l’ex di Nina Moric scomparso: la foto di Pomeriggio 5, cosa è successo, è davvero scappato, la fuga.

Si dice molto preoccupata Loredana, la mamma di Luigi Favoloso, l’ex fidanzato di Nina Moric del quale non si hanno notizie da giorni. Di diversa natura la reazione della showgirl, che lancia un messaggio netto via Instagram: “Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e fare preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo!”.

Che fine ha fatto Luigi Favoloso: la foto di Pomeriggio 5

Il caso della scomparsa dell’ex concorrente del Grande Fratello è intanto approdato in televisione. Ne ha parlato Pomeriggio 5 oggi e subito qualcosa sembra essersi mosso. Si tratta di una prima segnalazione, un giovane che alla trasmissione condotta da Barbara D’Urso ha spiegato: “Io ero sul treno Napoli Milano il 29 dicembre e c’era anche lui. Aveva i bagagli e il cellulare, non so i documenti. Ti posso solo dire che è sceso a Milano Rogoredo con me”.

A Pomeriggio 5 anche la foto che dimostra la veridicità della testimonianza: si vede l’ex gieffino, in treno, ‘impegnato’ con uno smartphone. Uno scatto rubato che testimonierebbe l’allontanamento volontario del giovane. Poco prima, era arrivato l’appello di mamma Loredana, che aveva spiegato in trasmissione: “Vivo attaccata al telefono perché spero che mi chiami in qualsiasi momento. A casa ha lasciato tutto, patente, documenti di identità, soldi e carte di credito. Anche la macchina è in garage, così come le valige e i vestiti. Nessuno dei suoi amici sa nulla, nessuno l’ha sentito in questi giorni. Voglia che torni a casa e che stia bene”.