Stupratore seriale | finalmente in manette | abusa di quasi 200 uomini in 10 anni

Stupratore seriale | finalmente in manette | abusa di quasi 200 uomini...

Uno stupratore seriale ha mietuto quasi 200 vittime, tutte uomini, riuscendo a fare loro ciò che voleva. Finalmente lo hanno fermato.

È stato finalmente catturato dopo ben 10 anni uno stupratore seriale, che agiva sempre con lo stesso modus operandi. Il maniaco in questione ha mietuto quasi 200 vittime in tutto questo tempo.

Era solito drogare, violentare indisturbato e filmare tutto quanto diversi uomini che avevano la sfortuna di finire nelle sue grinfie. Si tratta di Reynhard Sinaga, di origini indonesiane ed ex dottorando, che un tribunale di Manchester ha condannato all’ergastolo. Da quanto si apprende, ci sarebbero almeno 48 uomini tra le persone delle quali questo stupratore seriale si è approfittato. Ma per l’appunto si ritiene che il totale debba essere stimato in quasi 200. Sinaga stava già scontando 20 anni di carcere frutto di due processi precedenti. Agiva scegliendo chi più gli andava a genio all’uscita dai locali notturni, quando era più facile magari attaccare bottone grazie agli effetti degli alcolici.

Stupratore seriale | in 10 anni approfitta di quasi 200 uomini

Poi li drogava e li portava nel suo appartamento. A misfatto finito, nessuno di loro ricordava nulla. L’imputato però ha sempre parlato di rapporti consensuali. E ha giustificate le riprese dicendo che ogni persona finita in video stesse solamente fingendo di dormire. Il giudice naturalmente non gli ha creduto e lo ha condannato una terza volta. La raccolta di ulteriori indizi ha permesso infine di capire che Sinaga c’entrasse anche con molti altri episodi di violenza carnale.

